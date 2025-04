Zwischen Sägespänen und Sonnenstrahlen: Der Verein Lucas Mühle will aus dem alten Sägewerk in Giersleben einen Ort für Kultur und Gemeinschaft machen.

Wie einem Lost Place in Giersleben neues Leben eingehaucht werden soll

Einst wurde im Sägewerk emsig gearbeitet, seit Jahrzehnten steht es nun schon leer. Es droht der Verfall. Das will der Gierslebener Mühlenverein verhindern.

Giersleben/MZ - Die alte Tür knarzt, als sie langsam aufschwingt. Es riecht nach Holz und Geschichte. Dunkel ist es im Inneren des ehemaligen Sägewerks, das zur Lucas-Mühle in Giersleben gehört – bis sich die Augen an die Finsternis gewöhnen. Einige Sonnenstrahlen brechen durch ein staubiges Industrieglasfenster im hinteren Teil des Raumes und tauchen die Szenerie in ein mattes Gold. „Das war das Sägewerk der Müllerfamilie Lucas“, sagt Dominik Schumann. Er gehört zum Verein Lucas Mühle, der dem Areal mit Mühlengebäude, Sägewerk, Garten und Nebengelass neues Leben einhaucht.