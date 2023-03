Die Aschersleber Kulturanstalt hat einen Weg gefunden, im Museum Forschungsergebnisse zum jüdischen Leben in Aschersleben ansprechend zu präsentieren.

Wie ein alter Schrank Auskunft über das jüdische Leben in Aschersleben gibt

Hier versteckt sich Wissen in Schubladen: Diesen Schatz zu heben, ist nicht schwer, findet Museumsleiterin Luisa Töpel.

Aschersleben/MZ - Ein neues Ausstellungsstück im Museum widmet sich jüdischem Leben in Aschersleben. Dabei steckt die Geschichte buchstäblich im Schrank. Der nämlich lädt die Besucher dazu ein, selbst aktiv zu werden: Schubläden auf- und überdimensionale Registerkarten herauszuziehen und so regelrecht zu suchen nach Spuren, die jüdische Mitmenschen bis zu ihrer grausamen und oft tödlich endenden Verfolgung durch die Nazis in Aschersleben hinterlassen haben.