Wie die Salzländer mit der Hitze umgehen

Aschersleben/MZ - Die Ferienkinder sind glücklich: Etwas Besseres kann ihnen kaum passieren, als einen ganzen Tag im Freibad oder am See zu verbringen. Was die einen freut, lässt die anderen ächzen. Auch wenn Bauarbeiter, Landschaftsgärtner, Straßenbauer und Dachdecker widrige Umstände gewöhnt sind: Temperaturen jenseits der 30 Grad setzen auch sie unter Stress. Mitarbeiter der Straßenunterhaltung beim Bauwirtschaftshof zum Beispiel sind in diesen Tagen in Aschersleben und in den Ortsteilen unterwegs, um kommunale Trassen auszubessern, Löcher zu verfüllen und schadhaften Asphalt zu reparieren.

