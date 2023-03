Traditionell spanischer Flamenco trifft in der Mehringer Kirche auf finnische Kultur. Was den Konzertbesuchern noch geboten wurde.

Mehringen/MZ - Das Flamenco-Duo Anna Murtola und Joonas Widenius präsentieren in der Mehringer Kirche bei einem Konzert spanisch-finnische Lieder. Beide reisen in diesem Monat durch die Bundesrepublik und zeigen in 14 deutschen Städten, wie man spanischen Flamenco mit finnischer Kultur verbinden kann. In ihren Darbietungen werden einige der tiefsten Töne des traditionellen Flamencos mit leichteren Rhythmen der Gitarre kombiniert. Sie präsentieren jazzigen und feurig angehauchten Flamenco auf Weltklasse-Niveau. Organisiert werden diese Konzerte von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft. In Mehringen ist organisatorisch die Kirchengemeinde zusätzlich an Bord.