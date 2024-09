Der HC Aschersleben II jubelt nach dem zweiten Heimsieg gegen USV Halle III. Vier Punkte wurden bisher in vier Partien gesammelt.

Aschersleben/MZ - Erfahrungen sammeln in dieser Saison die Handballer des Reserve-Teams des HC Aschersleben. Als Aufsteiger in die Verbandsliga Süd möchte sich das Team in dieser aus 15 Mannschaften bestehenden Liga etablieren. Mit der Startphase sind die Trainer Volker Wartmann und Andreas Stops zufrieden, konnte das Team aus den bisherigen vier Duellen zwei Siege einfahren. Es gehe jedoch nicht nur um das blanke Ergebnis, wie Stops betont, sondern um die spielerische Entwicklung der jungen Mannschaft.