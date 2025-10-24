Trainer Martin Wartmann setzt auf Teamgeist: Die Handballer vom HC Aschersleben empfangen im Regionalliga-Punktspiel am Samstag den aktuellen Tabellenvierten aus Halle.

Wie die Ascherslebener Krokodile den Favoriten aus Halle ärgern wollen

Auf die Tore von Pit Seifert hoffen die Alligatoren und deren Fans auch am Samstag beim Heimspiel gegen den USV Halle.

Aschersleben/MZ - Am 8. Spieltag der Regionalliga Mitteldeutschland steht für die Alligatoren ein Derby vor der Tür. Im Ballhaus empfängt die Mannschaft von Trainer Martin Wartmann am Samstag, 25. Oktober 2025, den USV Halle – ein Duell, das auf dem Papier klar verteilt scheint. Während die Hallenser als Tabellenvierter mit breiter Brust anreisen, bewegt sich der HCA mit erst einem Saisonsieg in unteren Sphären der Tabelle. Doch von Resignation ist in Aschersleben keine Spur.