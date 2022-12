Wie ausgebüxte Hündin zum Hoymer Weihnachtswunder wurde

Hoym/MZ - „Das ist ein Weihnachtswunder! Ein richtiges Weihnachtswunder“, sagt Corina Adam und strahlt über das ganze Gesicht, während sie ihre Lotta in den Armen hält. Denn dass der kleine Jagdterrier, der am Montagmorgen zwischen Hoym und Reinstedt verloren ging und drei Tage bei klirrender Kälte in freier Wildbahn verbrachte, nun zurück ist, sie hätten schon fast nicht mehr damit gerechnet, sagt die Hundebesitzerin. Und dankt wirklich allen, die sich an der Suche nach ihrem Liebling beteiligt haben.