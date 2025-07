Aschersleben/MZ - Natürlich hat er es mitbekommen: Denn der aus Aschersleben stammende Welsangler Daniel Krieger ist mit anderen Anglern gut vernetzt. Und die Medien waren ohnehin voll von den Ereignissen am Brombachsee in Bayern. Dort sind in diesem Sommer zweimal innerhalb weniger Tage Schwimmer von einem Wels angegriffen und leicht verletzt worden. In einem Fall wurde der Fisch daraufhin getötet, ein Polizeibeamter soll auf das Tier geschossen haben.

