Aschersleben/MZ - Eine schmale ältere Frau geht langsam in den Gerichtssaal. Mit fast 70 steht Erna M. (Name geändert) das erste Mal als Angeklagte vor Strafrichter Robert Schröter. Der ist sich auch sicher, die Aschersleberin an dieser Stelle nie wiederzusehen. Trotzdem verhängt das Schöffengericht am Ende der Verhandlung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Doch Erna M. muss nicht hinter Gitter. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.

