Aschersleben/MZ - „Könnt ihr schwimmen?“ Das will Stadtführer Andreas Blath von den Ferienkindern wissen, die sich am Mittwochvormittag um ihn geschart haben. Die kleine Gruppe steht in der Promenade am Bestehornhaus. Dass die Kinder auf seine Frage nicken, beruhigt den Stadtführer. Das sei gut so, denn im Prinzip befänden sie sich gerade in einem fünf Meter tiefen und 22 Meter breiten Wassergraben. Einem Graben, der die Stadt zusammen mit einer respektablen Mauer im Mittelalter so wehrhaft machte, dass sie von Feinden nicht angegriffen wurde.