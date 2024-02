Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Das Ballhaus wird endlich wieder zum Mekka für Boxsport-Enthusiasten! 15 Jahre ist es bereits her, dass in der Arena die Fäuste geschwungen wurden. Doch das Warten hat bald ein Ende, denn am Sonnabend, 13. April, wird die SES-Box-Gala in Aschersleben ausgetragen und Lokalmatador Julian Vogel ist der Hauptkämpfer um den WBO-Junioren-Weltmeisterschaftstitel im Super-Weltergewicht.