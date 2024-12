In Westdorf verschiebt man den Weihnachtsmarkt um einen Tag und passt das Programm an. Warum in der Dorfgemeinschaft trotzdem besinnliche Stimmung aufkommt.

Westdorf/MZ - Als der Weihnachtsmann am Sonntagmittag unter lautem Geklingel am Alten Gutshof in Westdorf eintrifft, wirkt es, als wäre es von Anfang an so geplant gewesen. Er erkundigt sich bei Groß und Klein, ob auch alle artig waren und lässt sich mit „O Tannenbaum“, gesungen von den Kindern, milde stimmen, bevor er kleine Geschenke verteilt. Gut, dass der Weihnachtsmann vor Heiligabend noch so flexibel ist. Denn eigentlich war sein Besuch für den vorherigen Nachmittag angekündigt.