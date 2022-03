Westdorf, Winningen und Hoym laden am kommenden Wochenende zum Ortsputz ein

Gemeinsam will man in den einzelnen Orten gegen Müll, altes Laub und vertrocknete Zweige vorgehen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Die Sonne sorgt für gute Laune und lockt die Salzländer aus dem Haus, lässt bunte Blümchen sprießen, rückt aber auch Müll, altes Laub und vertrocknete Zweige, die sich über den Winter angesammelt haben, besonders auffällig in den Fokus. Kein Wunder, dass an diesem Wochenende gleich drei Orte zu einem Frühjahrsputz einladen: und zwar Westdorf, Winningen und Hoym.

Gemeinsam anpacken

Organisator der Schön-Mach-Aktion ist in Westdorf der Heimatverein des Ascherslebener Ortsteils. Treffpunkt für die freiwilligen Helfer ist am Sonnabend, 26. März, um 9.45 Uhr zwischen Bürgerhaus, Pferdestall und Feuerwehr. Von hier aus können die kleinen Trupps in den Ort ausrücken.

Viele Helfer gibt es auch jedes Jahr in Winningen. Dort wird ebenfalls am Sonnabend, 26. März, der inzwischen 18. Winninger Subbotnik durchgeführt. Treff, so kündigen die Organisatoren an, ist am Teichberg.

Im Seeland-Ortsteil Hoym treffen sich die Freiwilligen am Sonnabend, 26. März, um 9.30 Uhr zum Stadtputz - und zwar am Sportplatz. Schwerpunkte des Einsatzes seien der Bereich entlang der Selke, das Gewerbegebiet und die Schrebergärten, kündigt Ortsbürgermeister Dieter Kienast (Die Grünen) an. Auch der Hoymer Busch werde aufgeräumt. Aber natürlich könnten die Einwohner auch weitere Einsatzgebiete vorschlagen oder ganz einfach vor ihren eigenen Häusern saubermachen, sagt Kienast. Denn durch den Winter würden überall Plastik und Müll herumliegen.

Anschließendes Beisammensein in Hoym

Die Helfer sollten unbedingt Handschuhe und Tüten zum Müllsammeln mitbringen. Entsorgt werden kann dann alles im Container, der auf dem Sportplatz steht. „Denn der Winter ist vorbei und die Stadt bereitet sich auf den Frühling vor“, begründet Kienast den Stadtputz. An den schließt sich um 13 Uhr ein gemütliches Beisammensein auf dem Sportplatz an.