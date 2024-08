Von Klamotten bis Kinderwagen: Melanie Prippe und ihr Team bereiten gerade die 20. Verkaufsbörse für Kindersachen in Hoym vor.

Hoym/MZ - „Eigentlich bräuchte ich das nicht mehr. Meine Tochter wird schon 18“, meint Melanie Prippe und zuckt mit den Schultern. Dass sie doch noch in Hoym die Baby- und Kindersachenbörse – am Wochenende die inzwischen 20. – vorbereitet, hat einen anderen Grund: „Ich mache das aus Spaß an der Freude. Es ist ein schönes Team.“ Denn allein seien Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung inzwischen nicht mehr zu wuppen. „Das schafft man nicht“, sagt die Hoymerin und spricht von 15 starken Frauen, die ihr nun helfend zur Seite stehen.