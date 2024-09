Aschersleben/MZ/fge - Als der Cottbuser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch in einem alten Märchenbuch der Familie blätterte, ist er komplett in die Welt der Bilder und Geschichten abgetaucht und hatte eine Idee: Die Welt der Märchen gepaart mit der Magie des Lichts.

Märchenzeit bei Nachts im Zoo Aschersleben: Das Areal der Windsbraut. (Foto: Frank Gehrmann)

Das Ergebnis ist ab Freitagabend, 27. September, im Ascherslebener Zoo bei den „Märchenhaften Lichterwelten“ zu erleben. Im Mittelpunkt stehen dabei überdimensionale Lichtkrokusse mit Märchen und Illustrationen aus besagtem Märchenbuch. 20 Geschichten sind dabei auf den Stoffbahnen vollständig abgedruckt und warten darauf, gelesen bzw. vorgelesen zu werden.

Magische Lichter zwischen den Bäumen. (Foto: Frank Gehrmann)

Insgesamt sind mehr als 300 Lichtobjekte zu erleben, die den Zoopark in weiten Teilen völlig neu erleben lassen - von romantisch bis mystisch und manchmal auch ein bisschen gespenstisch. Unterlegt wird das ganze mit einem musikalischen Klangteppich, der sich schwerelos in die Welt der Farben und Formen einfügt.

Auch die "Wächter der Zeit" sind wieder mit dabei. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch alte Bekannte können Besucher bei ihrem abendlichen Spaziergang über das Areal Auf der Alten Burg antreffen. So haben die „Wächter der Zeit“ wieder ihre Standorte bezogen und natürlich hat Hanitzsch auch in diesem Jahr wieder seine Pinguine mit in den Zoo gebracht, denn so ist es am Pinguinzug zu lesen: „Von den Pinguinen lernen, heißt siegen lernen.“

Die Pinguine haben eine Botschaft im Gepäck. (Foto: Frank Gehrmann)

Wer jetzt „Nachts im Zoo“ in die Märchenwelten eintauchen möchte, hat vom 27. September bis 06. Oktober, täglich von 18 bis 22 Uhr die Gelegenheit dazu. Karten gibt es an der Zookasse oder im Vorverkauf bei Eventim bzw. in der Ascherslebener Tourist-Info.