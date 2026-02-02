Die Schackenthaler wollen seit Jahren eine Tempodrosselung auf ihrer Ortsdurchfahrt. Doch bisher war der Kampf vergebens. Wie es jetzt weitergehen soll.

Wenn alles nicht hilft, dann eine Demo? Schackenthaler kämpfen weiter für Tempo 30

Viele sind zu schnell in Schackenthal unterwegs. Würde eine Geschwindigkeitsbegrenzung helfen? Das Thema beschäftigt die Schackenthaler seit Jahren.

Schackenthal/MZ - Wenn es um den Verkehr auf der Landesstraße durch Schackenthal geht, dann wird es stets emotional. Auch in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates drehten sich einige Beiträge genau um dieses Thema.