Geschwindigkeitsreduzierung im Ort Wenn alles nicht hilft, dann eine Demo? Schackenthaler kämpfen weiter für Tempo 30
Die Schackenthaler wollen seit Jahren eine Tempodrosselung auf ihrer Ortsdurchfahrt. Doch bisher war der Kampf vergebens. Wie es jetzt weitergehen soll.
02.02.2026, 12:15
Schackenthal/MZ - Wenn es um den Verkehr auf der Landesstraße durch Schackenthal geht, dann wird es stets emotional. Auch in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates drehten sich einige Beiträge genau um dieses Thema.