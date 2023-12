Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/MZ - Als Außenseiter sind sie ins Spiel gegangen, als Sieger haben sie die Platte verlassen. Die Handballer der HC Aschersleben feierten am Samstag ausgelassen. Mit einem 28:26 haben sie das Derby der Mitteldeutschen Oberliga beim HV Rot-Weiß Staßfurt zu ihren Gunsten entschieden. Andreas Rojewski machte mit seinen beiden Treffern in der in der 59. und 60. Minute den Deckel drauf. Zum Matchwinner in der proppenvollen Salzland-Sporthalle avancierte aber Frank Seifert mit seinen acht Torerfolgen. Dabei hatte ihn Trainer Martin Wartmann gar nicht auf dem Zettel. „Fränki fehlt in jedem Fall“, hatte er vor diesem Derby gesagt.