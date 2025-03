Stephanie Reim und Martin Neubert arbeiten in der neuen Niederlassung am Tie.

Aschersleben/MZ. - In Aschersleben hat ein weiteres Zeitarbeitsunternehmen seinen Betrieb aufgenommen: Die Gesellschaft für Zeitarbeit mbH (GFZ) mit Hauptsitz in Bernburg hat am Tie ihre zehnte Niederlassung in Sachsen-Anhalt eröffnet. Obwohl es bereits mehrere Zeitarbeitsfirmen in der Stadt gibt, sieht Prokurist Patrik Fenkl darin kein Hindernis: „Wenn viele Anbieter vor Ort sind, zeigt das vor allem eins – die Nachfrage ist da.“