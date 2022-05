Weiße Flecken statt Highspeed in Freckleben

Franz Prantl zeigt Ministerin Lydia Hüskens in Freckleben die Ausbaukarte der Telekom.

Freckleben/MZ - Weiß statt Magenta. So präsentieren sich einige Straßenzüge in mehreren in Sachen schnelles Internet eigentlich als „voll erschlossen“ gemeldeten Ortschaften wie Freckleben oder Klein Schierstedt. Als der Salzlandkreis 2018 Erschließungsarbeiten für das schnelle Internet überall dort öffentlich ausschrieb, wo der Ausbau für Telefondienstleister nicht eigenwirtschaftlich möglich ist, waren die Straßen wohl vergessen worden. Der Salzlandkreis investierte 32 Millionen Euro Fördermittel andernorts.