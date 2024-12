Die Ascherslebener Burgschule präsentiert am Tag der offenen Tür ihr umfangreiches Angebot und verführt die Gäste auf ihrem Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Leckerbissen.

Einblicke in den Schulalltag

Weihnachtsmarkt und Tag der offenen Tür an der Burgschule: Die Schüler, Eltern und Lehrer hatten alles mit viel Engagement und Liebe vorbereitet.

Aschersleben/MZ - Was für ein Gewusel auf dem Schulhof der Ascherslebener Burgschule. „Dass so viele kommen, damit hätte ich nicht gerechnet“, freut sich Schulleiterin Claudia Brandt-Heim am Mittwochabend und begrüßt die zahlreichen Gäste zum Tag der offenen Tür, der gleich mit einem Weihnachtsmarkt verbunden ist.