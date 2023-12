Auf dem Weihnachtsmarkt in Aschersleben dreht sich ein besonderes Gerät: Das Kettenkarussell ist bald hundert Jahre alt. Es ist Zeuge von Kriegen, Kindheitsträumen und Karrieren – vor allem aber der menschlichen Hingabe.

Warum diese Maschine der Star des Weihnachtsmarkts in Aschersleben ist

Es dreht und dreht und dreht sich: Das Kettenkarussell auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt ist Baujahr 1928 – und weckt bei so manchem Besucher Erinnerungen an die Kindheit.

Aschersleben/MZ. - Ein Wirbel aus Farben und Licht wirft seinen Schein an die Altbaufassaden der Ascherslebener Innenstadt (Salzlandkreis). Auf dem gepflasterten Platz zischen an diesem Abend Kinder und erwachsene Kinder nahezu waagerecht durch die Luft. Die mit Ketten befestigten Sessel zerren an der Konstruktion aus Holz und Metall. Doch sie bleibt unbeeindruckt. Wie immer. Das Kettenkarussell dreht und dreht und dreht sich – seit bald einem Jahrhundert.