Entlang der Eine ist der Pfad am Tuchmacherweg noch immer gesperrt. Hier muss erst die Standfestigkeit der Bäume untersucht werden.

Aschersleben/MZ/kwu - Mit Tief „Lambert“ sind heftige Unwetter im Juni über weite Teile Deutschlands gezogen. Bäume kippten um, Straßen waren überflutet, Keller liefen voll.

In Aschersleben und dem Seeland blieben die großen Schäden zwar glücklicherweise aus. Kleinere Schäden sind im Zuge des Unwetters dennoch registriert worden. So ist der Pfad am Tuchmacherweg entlang der Eine hinter dem Fruchthof als Folge des Unwetters noch immer gesperrt. „Die Sperrung beruht auf Astbruch vom letzten Sturm“, erklärt Stadtsprecherin Judith Franz auf MZ-Anfrage.

Bäume werden gesichert

Der gesperrte Weg an der Eine wird so schnell nicht wieder freigegeben werden: „Einige Bäume scheinen in ihrer Standsicherheit gefährdet zu sein, sodass die Sperrung im Zuge der Gefahrenabwehr notwendig wurde. Die jetzige Sperrung bleibt solange bestehen, bis die Bäume gesichtet wurden und entsprechende Pflegearbeiten vorgenommen werden konnten“, sagt Judith Kadow weiter.