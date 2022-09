Wechsel beim Super Sonntag in Aschersleben: Für Martin Lampadius kommt Thomas Braun

Aschersleben/MZ - Er ist eine Institution für das Zeitungswesen in Aschersleben: Martin Lampadius. Sein Name ist eng mit den Titeln Super Sonntag und Wochenspiegel verbunden, sein Gesicht in der ganzen Stadt bekannt. Nun hat der langjährige Geschäftsstellenleiter für Aschersleben, Bernburg und Quedlinburg der Wochenspiegel-Verlagsgesellschaft auf eigenen Wunsch seinen Platz frei gemacht. Nach mehr als 20 Jahren im Geschäft geht damit auch eine Ära zu Ende. „Es ist viel Melancholie im Spiel“, gibt der 51-jährige Familienvater zu. „Schließlich habe ich ein halbes Arbeitsleben hier verbracht. Aber ich bin auch noch in dem Alter, um etwas Neues zu wagen, andere Wege zu gehen. Darauf freue ich mich.“

Was er nun macht? Da hält sich der engagierte Ascherslebener noch bedeckt. „Es gibt viele Ideen und Überlegungen. Wenn es spruchreif wird, werde ich informieren“, sagt er mit einem Lächeln.

Lampadius war Kandidat bei der diesjährigen Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben und unterlag in der Stichwahl gegen Steffen Amme von der Widab. Schon im Wahlkampf hatte er unter anderem gegenüber der MZ verkündet, sich im Fall einer Niederlage ins Private zurückzuziehen. „Und jeder der mich kennt, weiß, dass ich auch das mache, was ich sage.“ Seine zukünftigen Projekte will er gemeinsam mit seiner Familie umsetzen.

Seinem ehrenamtlichen Engagement als Vorsitzender der Ascherslebener Kaufmannsgilde bleibt er aber treu, verspricht er. „Ich werde mich auch in Zukunft für meine Heimatstadt einsetzten. Ich bin ein Typ, der gern etwas bewegt und sich sehr für Zukunftsthemen interessiert und freue mich auf anstehende Aufgaben und Veranstaltungen, wie dem verkaufsoffenen Sonntag am 11. September und der Weihnachtszeit mit Lichtereinkauf.“

Aber in den vergangenen Tagen war erst einmal Ausmisten des Geschäftsstellenleiter-Büros in der Breiten Straße angesagt. Mit ein wenig Wehmut hat er 20 Jahre Arbeitsleben in zwei große Kartons verpackt, sich mit einem gemeinsamen Mittagessen von seinen Kollegen verabschiedet, die die Zusammenarbeit mit ihm als „herzlich und aufrichtig“ beschreiben und seinen Arbeitsplatz übergeben.

Doch in jedem Ende liegt ein neuer Anfang. Wer Lampadius’ Aufgaben jetzt übernimmt? Der „Neue“ heißt Thomas Braun. Der 54-Jährige lebt im nahen Greifenhagen und fällt auf. Nicht nur wegen seines Rauschebarts, sondern weil er ähnlich wie Lampadius ein Machertyp ist. Er ist seit dem 1. August Geschäftsführer der Salzland Media GmbH. „Wir vermarkten alle Produkte der Mediengruppe, also Mitteldeutsche Zeitung, Volksstimme, Super Sonntag, Wochenspiegel, Generalanzeiger sowie alle digitalen Portale“, zählt er auf. Im Rahmen dieser Tätigkeit übernimmt er auch die Aufgaben, die Martin Lampadius als Geschäftsstellenleiter für Super Sonntag und Wochenspiel bisher innehatte.

Die Salzland Media GmbH hat sich ganz neu gegründet, „um gemeinsam mit den Kunden noch genauer den Bedarf zu ermitteln und das wirkungsvollste Produkt herauszufiltern“. Neu ist, dass jedem Anzeigenkunden ein fester Mediaberater zur Seite steht, der titelunabhängig Produkte der Mediengruppe anbietet.