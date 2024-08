Was hat ChatGPT in jüngster Zeit über Aschersleben dazu gelernt?

Aschersleben/MZ - Im Februar 2023 testete die Lokalredaktion Aschersleben die Künstliche Intelligenz (KI) „ChatGPT“ und fragte, was sie über die Stadt an der Eine weiß. Wie sich herausstellte: So einiges – allerdings war vieles eher schwammig formuliert oder schlichtweg unwahr. Anderthalb Jahre später stellen wir dem Programm die gleichen Fragen. Hat die KI dazugelernt? Liegen die Antworten diesmal näher an der Wahrheit?