Mit dem heutigen 1. August beginnt für viele junge Menschen das Ausbildungsjahr. Auch im Autohaus CarUnion am Standort in Aschersleben.

Warum zwei Azubis in Aschersleben zum Ausbildungsbeginn die heimlichen Stars sind

Großer Bahnhof bei der Pressekonferenz der Handwerkskammer Magdeburg in Aschersleben. Die künftigen Azubis Celine-Josephine Großhennig und Elias Gierth stehen im Mittelpunkt.

Aschersleben/MZ - Für Celine-Josephine Großhennig und Elias Gierth wird es ernst. Am heutigen 1. August beginnen sie ihre Ausbildung im Autohaus CarUnion am Standort in Aschersleben. Die 24-Jährige aus Aschersleben und der 16-Jährige aus Bernburg sind nicht nur angesichts des neuen Lebensabschnitts nervös.