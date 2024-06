Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wie vielen Kindern sie schon das Schwimmen beigebracht habe? Ilona Hulsch winkt ab. „Das weiß ich nicht, es waren so viele!“ Die Ascherslebenerin ist seit fast 20 Jahren lizenzierte Schwimmtrainerin und kümmert sich vor allem um die Kleinsten, also um die, die das Schwimmen gerade erst erlernen. „Ilona ist zuständig für alles rund ums Seepferdchen. Zweimal wöchentlich steht sie am Beckenrand“, lobt Lok-Aschersleben-Vereinskollegin Sonja Backmann. Sie ist es auch, die Ilona Hulsch für Ehrung mit der MZ-Rose vorschlägt, die sie im Zuge der Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Schwimmen am Wochenende im Ballhaus überreicht bekommt.