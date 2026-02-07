Die Handballer vom HC Aschersleben müssen sich beim nächsten Punktspiel mit dem Regionalliga-Primus Concordia Delitzsch messen. Was der Trainer von der Mannschaft erwartet.

Warum für Aschersleben-Trainer Wartmann das Ergebnis beim Spiel gegen Delitzsch zweitrangig ist

Der HC Aschersleben, hier mit Jakob Völksch beim Wurf, hat eine schwierige Aufgabe vor sich: Er reist zum Tabellenführer nach Delitzsch.

Aschersleben/MZ - Die Sorgenfalten bei Alligators-Chef Martin Wartmann werden nicht kleiner. Die ersten drei Punktspiele in diesem Jahr gingen allesamt verloren. Hinzu kam zuletzt die enttäuschende Leistung im Heimspiel gegen Köthen (27:32). Der Trainer bemängelte das Teamwork – jeder hätte für sich allein gekämpft. Und ausgerechnet in der jetzigen Phase geht es am Sonnabend, 7. Februar 2026, für den HC Aschersleben zum unangefochtenen Tabellenführer Concordia Delitzsch. Spielbeginn ist 19 Uhr.