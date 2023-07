MZ-Leser ärgern sich darüber, dass im alten Postamt in Aschersleben oft nur ein Schalter besetzt ist und Wartende gehen müssen. Was Post und Postbank dazu sagen.

Aschersleben/MZ - Aschersleben hat ein schönes, großes Postamt gleich gegenüber vom Bestehornhaus an der Herrenbreite. Doch wer hier ein Paket aufgeben will, der muss sich auf längere Wartezeiten einstellen, sagt ein MZ-Leser, der in der Gartenstadt wohnt, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Bei seinen jüngsten Besuchen sei immer nur ein Schalter besetzt gewesen, berichtet er. Die Mitarbeiterin habe erklärt, dass sie ja nicht mehr von der Deutschen Post sei, sondern an diesem Ort nur noch eine Postbank Filiale betrieben wird. „Da steht man ja fast eine halbe Stunde, wenn man einen Brief abgeben will“, sagt der entrüstete MZ-Leser. Eine Nachbarin erklärt, dass sie überhaupt nicht mehr zum Postamt gehe, sondern nur noch in die Filiale im Elka-Kaufhaus.

Angebote ausgedünnt

„Da wird ein richtig schönes Postgebäude, also nicht mehr als Post genutzt“, stellt der anonyme MZ-Leser fest, sondern „nur noch als Postbank, wo alle Jubeljahre mal jemand hinkommt“. Wer im Wohngebiet Staßfurter Höhe wohne, der müsse auch bis ins Elka-Kaufhaus. „Hier oben ist ja jetzt gar nichts mehr“, sagt der Gartenstadt-Bewohner. „Da müssen die mit ihrem Krückstock in die Stadt und dann stehen sie dann noch eine halbe Stunde.“ Wobei er auch bemerkt, dass in der Postfiliale in dem Kaufhaus alle sehr freundlich seien.

Wer jedoch ein Paket oder Einschreiben abholen muss, kann nicht wählen, der muss sich anstellen, wenn es in der Bestehornstraße liegt. Und wenn kurz vor Feierabend um 17 Uhr der Security-Mitarbeiter zur Schlange vor die Post herauskommt und sagt, bis zu einem bestimmten Kunden werde noch eingelassen und die anderen könnten wieder gehen, sorgt das für Frust, berichtet ein anderer Ascherslebener.

Selbsttest verläuft nehgativ

Bei Besuchen der MZ gegen 11.30 Uhr stehen zwischen drei und sechs Kunden am einzigen geöffneten Schalter. Vor dem Beratungsraum sitzt ein Kunde. Am Schalter werden zügig Postsendungen angenommen. Gegen 17.45 Uhr ist nur ein Kunde am Schalter. Kein Problem also?

„Die Deutsche Post betreibt seit 1995 generell keine eigenen Filialen mit Post-Personal mehr“, erklärt Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutsche Post DHL in Berlin. Dies übernehme entweder die Postbank als größter Kooperationspartner – „in ihren Filialen zusätzlich zu den Finanzdienstleistungen“ – oder Kooperationspartner aus dem örtlichen Einzelhandel oder Gewerbe, die Postdienstleistungen zusätzlich zu ihrem Hauptgeschäft mit anbieten, teilt sie mit.

Postdienstleistungen nur noch ergänzendes Angebot

Das ehemalige Postgebäude sei bereits 2008 verkauft worden. „Die Postbank ist nur noch Mieter in dem Gebäude“, so Anke Blenn. Die Postbank gehöre als Finanzinstitut jedoch bereits seit einigen Jahren nicht mehr zum Post-Konzern, sondern zur Deutschen Bank. Sie bestätigt, dass in der Ascherslebener Postbank-Filiale von den Postbank-Mitarbeitern ergänzend auch Postdienstleistungen rund um den Brief- und Paketversand angeboten werden.

In Aschersleben gibt es insgesamt vier Partner-Filialen: neben der Postbank nennt Anke Blenn das Elka am Markt 16-18, wo der Lotto-Toto/Presseshop die Aufgabe übernommen hat, die Eislebener Straße 5 (LTS Presseshop) und Hoymer Chaussee 108, wo auch ein Lotto-Toto-Geschäft als Partner auftritt.

Außerdem könnten die Ascherslebener Kunden in zwei weiteren DHL-Paketshops bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren abgeben sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarkensets kaufen. Das wären laut Anke Blenn die Buchhandlung bzw. der Kiosk im Bahnhof (Herrenbreite 24) und Schulles Konsum in der Kreisstraße 15 in Mehringen.

Packstationen als Alternative

„Darüber hinaus können an den insgesamt sieben DHL-Packstationen in der Stadt Päckchen und Pakete rund um die Uhr verschickt und empfangen werden“, erklärt Anke Blenn. 34 Briefkästen seien zudem in der Stadt verteilt, „was den Briefversand auch für ältere Kunden durchweg ohne längere Wege ermöglicht“.

Insgesamt würden Postkunden in Aschersleben damit in sechs Filialen und Paketshops während der Öffnungszeiten der Hauptgeschäfte Ansprechpartner finden und könnten ihre Briefe und Pakete darüber hinaus rund um die Uhr an 41 DHL-Packstationen und Briefkästen in der Stadt einliefern.

Dass es mitunter zu längeren Wartezeiten in der Postbank-Filiale kommt, bestreitet Oliver Rittmaier, Sprecher der Postbank bei der Deutschen Bank, nicht. Die Mitarbeitenden seien während der Öffnungszeiten auch im Back-Office-Bereich tätig, um benachrichtigte Pakete zu erfassen und einzusortieren, teilt er mit. Dies habe zur Folge, dass nicht immer alle in der Filiale tätigen Kollegen für Kunden sichtbar sind. Dadurch könne „der Eindruck entstehen, es wären nicht alle Schalter besetzt oder zu wenig Personal in der Filiale“, so Rittmaier.

Security am Monatswechsel

Tatsächlich setze die Postbank vorübergehend einen Wachdienst in Aschersleben ein, bestätigt er. Dieser würde die Kunden unterstützen und den Einlass steuern. „Grund dafür ist der Monatswechsel, bei dem wir mit einem höheren Kundenaufkommen rechnen.“ Ein Wachdienst werde unregelmäßig bei einzelnen Filialen wie in Aschersleben und andernorts eingesetzt, „abhängig vom erwarteten Kundenaufkommen“.

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt Oliver Rittmaier, sofern das möglich ist, die Stoßzeiten zu meiden. „Vor allem in der Mittagszeit, am späten Nachmittag sowie am Samstag und zum Monatswechsel herrscht in der Filiale Hochbetrieb“, weiß er.

Man habe ganzjährig ein Augenmerk darauf, dass die Filialen personell entsprechend ausgestattet sind, „damit wir unsere Kundinnen und Kunden möglichst schnell bedienen und ihnen einen guten Service bieten können“, betont er. Dies sei auch bei der Filiale in Aschersleben der Fall.