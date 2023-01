Warum eine Flamingodame aus Niedersachsen bald im Ascherslebener Zoo ankommen wird

Der Ascherslebener Zoo hofft immer noch auf Nachwuchs bei den Flamingos. Doch derzeit sind nicht alle Voraussetzungen dafür ideal. Was jetzt passieren soll.

Aschersleben/MZ - Dicht an dicht stehen die Flamingos im Ascherslebener Zoo in ihrem überdachten warmen Gehege. Während des geführten öffentlichen Spaziergangs vor ein paar Tagen zeigte sich keiner der Wasservögel am kleinen Teich, über den jetzt eine neue Aluminiumbrücke führt. Ein gutes Zeichen?