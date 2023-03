Mario Bönicke führt Besucher in seine noch junge Werkstatt in Aschersleben und ist erfreut über den großen Zuspruch.

Aschersleben/MZ - Es ist ein Kommen und Gehen an diesem Wochenende in der kleinen Töpferwerkstatt von Mario Bönicke. Der Keramiker beteiligt sich am bundesweiten Tag der offenen Töpferei. Und möchte einen Einblick geben in ein Handwerk, das zu den ältesten der Menschheitsgeschichte gehört.