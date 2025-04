Wieso Feuerwehrmann Florian Gebauer seinen Saisonjob als Osterhase so liebt und wem er damit bei der Saisoneröffnung auf dem Abenteuerspielplatz im Seeland eine Freude macht.

Schadeleben/MZ - Der Regen prasselt am Sonnabendvormittag auf den Abenteuerspielplatz im Seeland herab und bildet große Pfützen. „Das Wetter“, schaut Osterhause Florian Gebauer am Ostersonnabend in den wolkenverhangenen Himmel, „macht mir aber nichts aus.“ Schließlich müsse die Saison ja eröffnet werden und außerdem schützen Feuerwehrstiefel die schneeweißen Hasenpfoten vor dem Schlamm. Eine Feuerwehrjacke hält das flauschige Fell trocken. „Schlimmer“, sagt Gebauer, „ist es, wenn es heiß ist. Da schwitzt man im Hasenkostüm ganz schön.“