Sollte der neue Bauhof-Traktor im Seeland kommen, müssten die Mitarbeiter in vielen Bereichen künftig nicht mehr von Hand mähen und könnten sich in der Zeit anderen Arbeiten widmen.

Seeland/MZ - Der Bauhof der Stadt Seeland soll einen neuen Kommunaltraktor erhalten. In der letzten Stadtratssitzung, meint Richard Krähling während der jüngsten Verwaltungsausschuss-Sitzung, habe noch die Wahl zwischen Kaufen und Leasen gestanden. Er sei kein Fan vom Leasing, gesteht der Kämmerer der Stadt Seeland. „Doch zum Kaufen haben wir nicht die Mittel. Die Investitionspauschale, die wir bekommen, stecken wir in die neue Schule.“ Deshalb gebe es gar keine andere Wahl. „Es ist eine Ersatzbeschaffung. Wenn wir das Fahrzeug nicht leasen, funktioniert der Bauhof nicht mehr“, so Krähling.