Andreas Gaczensky aus Schadeleben ist gleich in zwei Feuerwehren aktiv. Für sein besonderes Engagement ist er mit der Plakette „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet worden.

Schadeleben/MZ - Großer Bahnhof am Montagabend in Schadeleben: Feuerwehrmänner und -frauen aus Schadeleben, Gatersleben und Friedrichsaue sausen mit Drehleiter, Löschfahrzeug und Co. durch den Ort. Ziel ist die Lindenstraße. Doch die Feuerwehrleute müssen weder einen Brand löschen oder jemanden aus einer misslichen Lage retten. Vielmehr wollen sie Danke sagen und einen besonders engagierten Feuerwehrmann auszeichnen: Andreas Gaczensky.