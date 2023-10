Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Mit der Eröffnung des Planetariums im Oktober 1976 begann auch in Aschersleben eine himmlische Zeit. „Doch schon 1923 wurde im Deutschen Museum in München ein mechanisch-optischer Projektor vorgestellt, zunächst noch in einem nichtöffentlichen Bereich. Die erste öffentliche Vorführung folgte kurz danach in Jena“, weist Robert Malecha, Chef der Ascherslebener Sternfreunde, auf ein ganz besonderes Jubiläum hin: 100 Jahre Projektionsplanetarium. „Das heißt, man kann – wie wir hier – künstliche Sterne an den Himmel projizieren“, ergänzt Klaus Rockmann, der ebenfalls zum Astro-Verein gehört. Kein Wunder also, dass sich die Ascherslebener an der bundesweiten Veranstaltung beteiligen werden: am Sonnabend, 21. Oktober, von 10 bis 15 Uhr.