Der Ascherslebener Tischtennistrainer Robert Roß startet Anfang Januar bei der Clickball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Was er sich vorgenommen hat.

Aschersleben/MZ - Für Robert Roß beginnt das Jahr 2024 mit einer Reise in Sachen Sport. Dabei geht es für den 37-Jährigen, der für den MSV Hettstedt in der Tischtennis-Regionalliga Süd am Ball ist und in Aschersleben trainiert, nicht wie gewohnt mit seiner Mannschaft aus der Kupferstadt nach München, Königshofen oder Eggolsheim. Nein, diesmal ist das ferne Mexiko das Ziel.