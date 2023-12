Teddy, unser gemütlicher Redaktionsmitarbeiter, hat unsere Türchen am Adventskalender geöffnet, dabei viel Spannendes erfahren und interessante Menschen kennengelernt. Jetzt will er sich ausruhen.

Teddy im Advent. Er war täglich unterwegs, um alle Türchen am Adventskalender zu öffnen.

Aschersleben/MZ - Teddy staunt: So ein gewaltiger Adventskalender! Der größte in Aschersleben. Er befindet sich am Rathaus, mitten auf dem Marktplatz. Seit Jahren schon schmücken große rote Zahlen die Fenster und sind liebgewordener Teil des städtischen Adventsschmucks.