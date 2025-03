Betriebsjubiläum Warum Ascherslebener Kunden Silberhochzeit mit ihrem Friseursalon feiern können

„Figaro 2000“ in Aschersleben feiert in dieser Woche 25-jähriges Bestehen. Chefin Ines Stolte hat es nie bereut, sich in die Selbstständigkeit zu trauen. Das hat auch mit ihrem Team zu tun.