Warum Aschersleben Freitag unbedingt einen Sieg braucht

Das dritte Spiel im Halbfinale der Playoffs in der 1. Regionalliga Basketball steigt diesen Freitag. Dabei ist Verlieren gegen Stade verboten.

Aschersleben/MZ - Ob es dem Heimrecht geschuldet war oder dem größeren Glück? Der knappe 79:78-Sieg im ersten Playoff gegen Stade am Freitagabend vor einer Woche war wichtig für die Aschersleben Tigers in der 1. Regionalliga Basketball. Denn keine 48 Stunden später hatten sie ihre Krallen zu Hause gelassen und liefen vor allem im ersten Viertel zahnlos durch die Halle in Stade.