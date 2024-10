Theologin und Autorin Margot Käßmann liest im Ascherslebener Bestehornhaus aus ihrem Buch „Mütter der Bibel“. Warum das auch viel mit dem Frausein in der Gegenwart zu tun hat.

Von der Last und der Schönheit des Mutterseins: Margot Käßmann liest in Aschersleben

Aschersleben/MZ - „Muttersein ist wunderbar, aber auch ganz schön schwer“, schreibt Margot Käßmann in ihrem Buch „Mütter der Bibel“. Die deutschlandweit bekannte Theologin liest am Montagabend im Bestehornhaus im Rahmen der Reihe „Vorgelesen“ Passagen des Buches vor, das sich mit Mutterrollen in der Bibel beschäftigt.