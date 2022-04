Von der Herrenbreite in Aschersleben zu Orten früherer Gartenschauen

Aschersleben/MZ - Lars Heidenreich steht am Mittwochmorgen auf einer Leiter im Ascherslebener Herrenpark und schraubt Schilder an einen Wegweiser. 48 Kilometer Luftlinie sind es bis zum Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode, 63 Kilometer bis zu den Parks und Gärten in Burg, 45 Kilometer bis zum Elbauenpark Magdeburg. Auch die Entfernungen und Richtungen zum Schlosspark Moritzburg in Zeitz oder dem künftigen Laga-Standort Bad Dürrenberg sind angegeben.