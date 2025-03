2023 traten 16 Mannschaften in Winningen zum Bierathlon an.

Winningen/MZ - Eine ganze Reihe von Veranstaltungen werden die Vereine und Interessengemeinschaften in Winningen in diesem Jahr wieder auf die Beine stellen. In einer ersten Terminübersicht, die nach Absprachen der Vereinsverantwortlichen von Ortsbürgermeister Axel Pich zu Papier gebracht wurde, ist nach dem Karneval und dem Winterglühen der 27. Winninger Subbotnik am Sonnabend, 29. März, geplant.

Es folgen ein Frühlingsmarkt am 12. April, das Osterfeuer am Ostersonnabend, der Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr am 26. und 27. April und der 13. Winninger Bierathlon am 2. Mai. Das Heimatfest wird vom 30. Mai bis 1. Juni der Jahreshöhepunkt für die Winninger. Es folgt das Schützenfest am 21. Juni. Der Sportverein richtet erneut im August Dorfmeisterschaften im Fußball aus. Am 30. August gibt es außerdem das inzwischen 18. Sommerstraßenfest der Anwohner in der Dorfmitte.

Ein weiterer Subbotnik ist im September geplant, der Herbstmarkt am 18. Oktober und das Weinfest am 25. Oktober. Die nächsten Höhepunkte stehen dann am 6. Dezember mit dem Weihnachtsmarkt der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine Woche später mit dem Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ im Jahresplan. Daneben sind drei Blutspendetermine und auch ein Zeltlager der Kinderfeuerwehr im Kalender enthalten.