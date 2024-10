Aschersleben/MZ - Was wünscht man sich von den Kindern zum 60. Geburtstag? Steffen Fleischer aus Aschersleben hat eine ungewöhnliche Bitte an die vier Kinder: einen gemeinsamen Triathlon. Dafür trainieren seine beiden Kinder und die seiner Frau bereits eifrig. Der Chef des Gesundheitszentrums und CDU-Stadtrat legt erst einmal vor. Fleischer fliegt mit Tochter Viktoria (22) am Freitag nach Hawaii. Zum zweiten Mal nimmt er am 26. Oktober an der Weltmeisterschaft im Ironman teil.

