Motocross-Weltmeisterschaft Von Aschersleben in den Talkessel: Noah Ludwig startet bei Motocross-WM-Lauf in Teutschenthal

Teutschenthal wird an diesem Wochenende wieder zum Mekka für Motocross-Fans. Auch der 19-jährige Ascherslebener Noah Ludwig geht an den Start. Was er sich für den Wettbewerb vornimmt.