Die Landfleischerei Bruns aus Oschersleben ist jetzt fest in der Ermslebener Straße in Aschersleben mit Wurst und Fleisch aus Hausschlachtung sowie Pferdewurst vertreten. Das Imbissangebot wird größer.

Vom Wagen in den Laden: Landfleischerei jetzt mit eigenem Geschäft in der Ermslebener Straße

Neueröffnung in Aschersleben

Die Fleischerei Bruns verkauft jetzt im Ladengeschäft bei Wreesmann in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Seit ein paar Tagen verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Im Wreesmann-Markt in der Ermslebener Straße in Aschersleben hat ein Fleischer eröffnet. Im Januar hatte die MZ den Verkaufswagen der Fleischerei Bruns aus Oschersleben besucht, der vor dem Sonderpostenmarkt seine Waren anbot. Neben dem üblichen Wurst- und Fleischsortiment hat die Fleischerei Bruns Pferdewurst im Angebot, und das zieht auch Kunden aus einem größeren Gebiet an.