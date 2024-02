Beim „Tag der Berufe“ an der Gemeinschaftsschule Adam Olearius in Aschersleben können Acht- bis Zwölftklässler in die vielfältige Ausbildungs- und Studienwelt eintauchen.

Beim Tag der Berufe in der AOS konnten die Schüler auch erfahren, was man als Zweiradmechaniker so alles wissen muss.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Und, was wollt ihr nach der Schule machen?“, will die MZ von Sarina, Josefine und Luisa aus der neunten Klasse der Gemeinschaftsschule Adam Olearius (AOS) wissen. Die drei Mädchen wirken alles andere als desorientiert oder gelangweilt. Sie haben einen Plan. „Ich interessiere mich für die Arbeit im Labor. Ich mag Chemie und würde gern in der Forschung arbeiten“, erklärt Sarina. Deshalb hat sie sich auch gerade am Stand des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) über Ausbildungsmöglichkeiten informiert.