Die Ascherslebener Feuerwehr musste in der Silvesternacht zu vier Kleinstbränden ausrücken. Auch im Seeland war es ruhig.

Zu vier Kleinbränden – hier zu einem Papierkorbbrand in der Luisenpromenade – musste die Ascherslebener Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken.

Aschersleben/MZ - Auch wenn die Feuerwerke zum Jahreswechsel in der Region durchaus wieder sehr üppig ausgefallen sind, für die Kameraden der Feuerwehren der Region gab es im Vergleich zu den Vorjahren einen ruhigeren Jahreswechsel. In den Orten der Stadt Seeland gab es keinen einzigen Einsatz, teilt Nico Przybille, der Stadtwehrleiter, auf MZ Nachfrage mit. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt er. Der vorbeugende Brandschutz habe Wirkung gezeigt.