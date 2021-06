Vier Hobbygärtner in Aschersleben und im Seeland öffnen ihre Pforten

Aschersleben/Seeland - Für die Gärten rund um den Concordia See war der Regen der letzten Wochen ein wahrer Segen. Überall grünt und blüht es. Wie sehr, davon können sich Neugierige schon bald mit eigenen Augen überzeugen. Denn die Interessengemeinschaft „Offene Gärten“ wird auch in diesem Jahr an zwei Terminen - am 5. Juni und am 24. Juli - private Gartenpforten öffnen.

„Dieses Mal sind es zehn Familien aus Aschersleben und dem Seeland, die mitmachen“, freut sich Reinhard Kunert, der gemeinsam mit seiner Frau und Yvonne Kienast für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Er berichtet sogar von einem neuen Garten, der an der Aktion teilnehmen wird. „Beim zweiten Termin ist Familie Schmidt/Nicol aus Hoym dabei“, spricht Kunert von einer wahren Wohlfühloase mit romantischen Sitzecken.

Und auch andere Teilnehmer - wie Elvira Scholz und Markus Winter aus Nachterstedt - die im vergangenen Jahr aufgrund von Corona ausgesetzt hatten, seien wieder mit im Boot.

Am 5. Juni - also am jetzigen Wochenende - laden vier Gartenfreunde von 10 bis 16 Uhr in ihre kleinen Oasen ein. Dazu zählt Harald Kottler, der in Aschersleben im Lerchenweg 40 wohnt. Hier verspricht die Interessengemeinschaft Pflanzen, die man nicht in jedem Garten findet.

Gleich ein Stückchen weiter - im Rotkehlchenweg 12 von Aschersleben - befindet sich die nächste grüne Idylle. Margit und Harald Nötzel haben sich ihr Fleckchen Grün so geschaffen, dass es nicht nur zum Wohlfühlen einlädt, sondern auch pflegeleicht und damit selbst im Alter gut handhabbar ist.

Ebenfalls zwei Teilnehmer an den offenen Gärten gibt es im Seeland. Hier ist wieder Claudia Riske dabei, die in Gatersleben Am Wehr 2 mit ihrer Familie ein kleines Wunderland geschaffen hat. Denn hinter jeder Ecke gibt es etwas Ausgefallenes zu entdecken. Hat die Gaterslebenerin doch ein Händchen dafür, ungewöhnliche Dinge oder ganz normale Haushaltsutensilien in Gartendeko zu verwandeln.

Und auch Familie Kunert - in der Quedlinburger Straße 48 in Hoym - öffnet wieder die Pforten zu ihrem Garten mit Schwimmteich und gemütlichen Sitzecken, der früher einmal ein Tischlereihof war.

„Es wird wieder keinen Eröffnungsgarten geben, um Menschenansammlungen zu vermeiden“, kündigt Kunert an und bittet die Besucher, sich coronagerecht zu verhalten und auch eine Maske mitzubringen. Die Aktion steht auch in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Heidrun Meyer.

Der Tag der offenen Gärten wird am 5. Juni von 10 bis 16 Uhr durchgeführt. Johanna und Reinhard Kunert: Hoym, Quedlinburger Straße 48, romantischer Garten auf ehemaligem Tischlereihof; Claudia Riske: Gatersleben, Am Wehr 2, grüne Oase zum Entdecken mit allerlei Schnickschnack und Nutzgarten; Harald Kottler: Aschersleben, Lerchenweg 40, Garten mit ungewöhnlichen Pflanzen; Margit und Harald Nötzel: Aschersleben, Rotkehlchenweg 12, pflegeleichter Wohlfühlgarten auch für ältere Generationen (mz)