22 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Kellerbrand alarmiert. Was sie vor Ort vorfanden.

Vermeintlicher Kellerbrand: Anwohner in Ascherslebener Wallstraße warnen sich gegenseitig

Mit der Kübelspritze wurde unter dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Ascherslebener Wallstraße gelöscht.

Aschersleben/MZ - Zu einem Kellerbrand wurde am Donnerstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Mit 22 Einsatzkräften rückten die Wehren aus Aschersleben und Westdorf zum gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wallstraße aus.