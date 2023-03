Verkehrsbehinderungen nach Unfall an Magdeburger Brücke in Aschersleben

Auch die Feuerwehr kam bei einem Unfall an der Magdeburger Brücke in Aschersleben zum Einsatz.

Aschersleben/MZ - Zu Behinderungen nach einem Unfall kam es am Sonnabendnachmittag in Aschersleben an der Auffahrt zur Magdeburger Brücke. Nach ersten Informationen wollte gegen 14.30 der Fahrer eines Audis aus dem Hellgraben kommend seine Fahrt in Richtung Magdeburg fortsetzen.