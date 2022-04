Verkauft die Stadt Aschersleben Teile des Bestehornparks?

Blick auf den Bestehornpark in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Der Trägerverein der freien Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ möchte einen Teil des Bildungszentrums Bestehornpark kaufen. Doch will oder soll die Stadt einen so repräsentativen und attraktiven Teil ihrer Infrastruktur überhaupt veräußern? Diese Grundsatzfrage wird der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 1. Juni zu entscheiden haben.